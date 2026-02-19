Robit informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Robit hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Robit einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,84 Prozent auf 18,4 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Robit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,050 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,76 Prozent auf 90,28 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 78,76 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at