Robit: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Robit hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 22,5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robit 19,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at