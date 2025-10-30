|
Robit veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Robit ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Robit die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 EUR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,2 Millionen EUR im Vergleich zu 21,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
