Roblon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Roblon hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,67 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,98 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Roblon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,8 Millionen DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at