Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
|
31.10.2026 17:15:39
Roblox: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Roblox (NYSE:RBLX) announced that third-quarter bookings exceeded the top end of its guidance range. Expanding the platform requires attracting older users and helping developers build games faster. Three takeaways from management clarify how these initiatives affect future growth.
Creator activity on Roblox is accelerating as automated creation tools compress the time needed to build playable games. Developers use artificial intelligence to launch hit titles and upload daily assets to the cloud at high rates.
Roblox is building technology that lets developers import existing games from mobile, personal computers, and consoles directly onto its platform. This universal player model simplifies cross-device publishing while providing built-in multiplayer functionality and safety systems.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roblox
|
28.10.26
|Ausblick: Roblox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Roblox stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.08.26
|ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen (Dow Jones)
|
01.08.26
|Nach heftigem Absturz: So bewerten Analysten die weiteren Chancen der Roblox-Aktie (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Roblox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Roblox
Aktien in diesem Artikel
|Roblox
|38,60
|-17,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.