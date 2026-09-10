Roblox Chief Legal Officer Sells 5,773 Shares in Planned Equity Liquidity

Chief Legal Officer & Corp. Sec. Mark Reinstra sold 5,773 shares of Class A Common Stock of Roblox Corporation (NYSE:RBLX) on September 8, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($44.80); post-transaction value based on Sept. 08, 2026, market close ($44.82).

Roblox Corporation operates one of the world's largest user-generated content platforms, with a market capitalization of $31.8 billion and TTM revenue of $5.7 billion. The company's competitive advantage derives from its accessible development tools, expansive creator ecosystem, and cross-platform accessibility, positioning it as a significant player in the digital entertainment and metaverse infrastructure sectors. Despite current profitability challenges reflected in TTM net losses, Roblox maintains substantial scale and platform engagement metrics that underscore its strategic importance in interactive digital entertainment.

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