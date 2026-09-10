LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
|
10.09.2026 19:00:02
Roblox Chief Legal Officer Sells 5,773 Shares in Planned Equity Liquidity
Chief Legal Officer & Corp. Sec. Mark Reinstra sold 5,773 shares of Class A Common Stock of Roblox Corporation (NYSE:RBLX) on September 8, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($44.80); post-transaction value based on Sept. 08, 2026, market close ($44.82).
Roblox Corporation operates one of the world's largest user-generated content platforms, with a market capitalization of $31.8 billion and TTM revenue of $5.7 billion. The company's competitive advantage derives from its accessible development tools, expansive creator ecosystem, and cross-platform accessibility, positioning it as a significant player in the digital entertainment and metaverse infrastructure sectors. Despite current profitability challenges reflected in TTM net losses, Roblox maintains substantial scale and platform engagement metrics that underscore its strategic importance in interactive digital entertainment.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGAL CORPORATION Registered Shs
Analysen zu LEGAL CORPORATION Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Roblox
|38,40
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.