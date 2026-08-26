Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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26.08.2026 19:00:01
Roblox Chief People Officer Sells $167,000 Stock
Sean Jack Buckley, Chief People & Systems Officer at Roblox Corporation (NYSE:RBLX), executed a sale of 4,321 shares of the company's Class A common stock on Aug. 24, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.68); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($38.76).Roblox Corporation operates one of the world's largest user-generated content platforms for interactive 3D entertainment, with a substantial user base and significant revenue scale. The company's platform-based business model leverages network effects and creator incentives to drive engagement and monetization across its ecosystem. As a leader in the digital entertainment and gaming sector, Roblox maintains competitive advantages through its accessible development tools, diverse content library, and established creator community.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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