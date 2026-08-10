Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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10.08.2026 07:19:00
Roblox erwartet sinkende Nutzerausgaben - Aktie bricht ein
Roblox erwartet erstmals sinkende Nutzerausgaben. Der Umbau von Jugendschutz und Algorithmus drückt die Buchungen – die Aktie brach weiter ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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