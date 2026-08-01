Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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01.08.2026 03:22:00
Roblox Guided Bookings Down as Much as 18% and Withdrew Its Full-Year Outlook. The Algorithm Change Behind It Was Deliberate.
Roblox (NYSE: RBLX) told investors Thursday to expect third-quarter bookings of $1.576 billion to $1.653 billion, a decline of 14% to 18% from a year ago. It also declined to offer a full-year outlook, accelerating a planned shift to quarterly only guidance.Shares fell about 27% Friday, hitting a fresh 52-week low near $34.Management says part of the damage is self-inflicted, on purpose.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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