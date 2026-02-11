Roblox Aktie

Roblox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 15:45:00

Roblox Sees Huge Revenue and Bookings Growth, But This Metric Remains a Red Flag

With its stock down more than 25% going into earnings, Roblox (NYSE: RBLX) reported strong fourth-quarter results and issued upbeat guidance. However, one metric continues to stand out in a negative way for the online gaming platform that is popular with kids and teenagers. Let's examine.Because of how Roblox recognizes its revenue, its most important metric that investors look at is bookings. The company gets a 30% cut of each virtual dollar (called Robux) spent on its platform, while the rest goes to game developers and distributors. Robux are recorded as deferred revenue on Roblox's balance sheet as bookings and later converted to revenue when a user purchases virtual items. Durable virtual items get recognized as revenue ratable over a user's expected lifetime on the platform, while consumable items get recognized right away. As such, bookings are a better indicator of how much money users are currently spending on its platform than revenue. Roblox's bookings surged 63% year over year in Q4 to $2.22 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roblox

mehr Nachrichten

Analysen zu Roblox

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roblox 57,50 -4,17% Roblox

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen