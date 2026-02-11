Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
|
11.02.2026 15:45:00
Roblox Sees Huge Revenue and Bookings Growth, But This Metric Remains a Red Flag
With its stock down more than 25% going into earnings, Roblox (NYSE: RBLX) reported strong fourth-quarter results and issued upbeat guidance. However, one metric continues to stand out in a negative way for the online gaming platform that is popular with kids and teenagers. Let's examine.Because of how Roblox recognizes its revenue, its most important metric that investors look at is bookings. The company gets a 30% cut of each virtual dollar (called Robux) spent on its platform, while the rest goes to game developers and distributors. Robux are recorded as deferred revenue on Roblox's balance sheet as bookings and later converted to revenue when a user purchases virtual items. Durable virtual items get recognized as revenue ratable over a user's expected lifetime on the platform, while consumable items get recognized right away. As such, bookings are a better indicator of how much money users are currently spending on its platform than revenue. Roblox's bookings surged 63% year over year in Q4 to $2.22 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Roblox
|57,50
|-4,17%
