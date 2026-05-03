Roblox Aktie

Roblox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.05.2026 10:32:00

Roblox Shares Tumble After the Company Slashed Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Stay Away?

A difficult year for Roblox (NYSE: RBLX) stock got worse last week after the virtual gaming platform slashed its full-year guidance, sending its share price tumbling 18% in the next session. The stock is now down more than 44% year to date.At the heart of the company's issue is its new age-check feature, introduced in January, which affects the user experience for non-age-verified users and is hurting new user acquisitions. Nearly three-quarters of Roblox users are minors, with about 35% under the age of 13. The changes were necessary, as the company faces multiple lawsuits against it alleging that it failed to protect children from sexual exploitation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roblox

mehr Nachrichten

Analysen zu Roblox

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roblox 46,60 -3,32% Roblox

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:23 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:51 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen