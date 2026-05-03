Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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03.05.2026 10:32:00
Roblox Shares Tumble After the Company Slashed Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Stay Away?
A difficult year for Roblox (NYSE: RBLX) stock got worse last week after the virtual gaming platform slashed its full-year guidance, sending its share price tumbling 18% in the next session. The stock is now down more than 44% year to date.At the heart of the company's issue is its new age-check feature, introduced in January, which affects the user experience for non-age-verified users and is hurting new user acquisitions. Nearly three-quarters of Roblox users are minors, with about 35% under the age of 13. The changes were necessary, as the company faces multiple lawsuits against it alleging that it failed to protect children from sexual exploitation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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