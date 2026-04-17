Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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17.04.2026 02:41:34
Roblox Will Pay $12 Million to Settle Nevada Child Safety Lawsuit
The deal with the Nevada attorney general will require Roblox to have stricter safeguards to protect children online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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