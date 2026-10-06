NWT b Aktie
WKN DE: A3D133 / ISIN: KYG6693P1063
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06.10.2026 12:36:20
Robo.ai Issues 2026 Revenue Outlook
(RTTNews) - Robo.ai (AIIO) said its total revenue for September exceeded $100 million, primarily contributed by Quantum Core Capital Limited. Based on year-to-date performance, the company currently expects total revenue of approximately $600 million for full year 2026. Robo.ai said it will continue to advance business integration, AI applications and local industrial capabilities, strengthening existing businesses while developing opportunities for long-term growth.
Benjamin Zhai, CEO of Robo.ai, said: "We believe our existing cash, cash equivalents, and short-term investments will be sufficient to fund our current business operations and capital expenditure requirements for at least the next 18 to 24 months based on our current operational plan."
In pre-market trading on NasdaqCM, Robo.ai shares are up 17.12 percent to $1.30.
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