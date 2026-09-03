Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
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03.09.2026 13:42:10
Roborock Launched Its First-Ever Robot Pool Cleaner and We Saw It First
Roborock makes seriously impressive robot vacuums. With the launch of RockAqua P1, it’s taking on pool care for the first time.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Pool Corp.
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