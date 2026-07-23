Roborock Aktie
WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01
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23.07.2026 16:00:00
Roborock Rockneo Q1 im Test: Mähroboter für kleine Gärten unter 800 Euro
Der Rockneo Q1 ist Roborocks Einstiegsmodell in den Mähroboter-Markt ohne Begrenzungskabel. Aber ist eine RTK-Antenne im Garten 2026 noch zeitgemäß?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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