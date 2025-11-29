Roborock Aktie
WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01
|
29.11.2025 16:00:00
Roborock Zeo Lite: Smarter und günstiger Waschtrockner mit App
Der Roborock Zeo Lite vereint Waschmaschine und Trockner mit smarter Steuerung, Zeo-Dry-Technik und gutem Preis. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
