RoboSense Technology Company,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RoboSense Technology Company, lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 HKD gegenüber -0,320 HKD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat RoboSense Technology Company, mit einem Umsatz von insgesamt 823,5 Millionen HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 555,8 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,16 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,350 HKD beziffert. Im Vorjahr waren -1,200 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat RoboSense Technology Company, 2,11 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,79 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,528 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 2,13 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at