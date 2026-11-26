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26.11.2026 06:31:29
RoboSense Technology Company, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RoboSense Technology Company, hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
RoboSense Technology Company, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 782,5 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 444,9 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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