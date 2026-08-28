RoboSense Technology Company, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RoboSense Technology Company, hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

RoboSense Technology Company, hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 HKD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,240 HKD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

RoboSense Technology Company, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 645,7 Millionen HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 491,3 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at