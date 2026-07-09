KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.07.2026 15:23:00
Robostral Navigate: Mistral veröffentlicht Einzelkamera-KI für die Roboter
Mistral AI stellt Robostral Navigate vor – ein 8B-Modell, das Roboter allein per RGB-Kamera und Sprachanweisung navigiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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