Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
25.06.2026 02:51:05
Robot nation: China’s bid to beat its demographic decline
The country’s workforce is set to fall to 300mn by the end of the century. Beijing wants humanoids to narrow the labour gapWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!