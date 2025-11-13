ROBOT PAYMENT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ROBOT PAYMENT hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 42,73 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ROBOT PAYMENT noch ein Gewinn pro Aktie von 27,36 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 834,1 Millionen JPY – ein Plus von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ROBOT PAYMENT 714,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at