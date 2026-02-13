|
ROBOT PAYMENT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ROBOT PAYMENT hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ROBOT PAYMENT 15,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat ROBOT PAYMENT 860,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 742,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 146,71 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ROBOT PAYMENT 85,28 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 3,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ROBOT PAYMENT 2,76 Milliarden JPY umgesetzt.
