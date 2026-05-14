ROBOT PAYMENT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROBOT PAYMENT hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,17 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 881,1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 747,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at