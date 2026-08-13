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13.08.2026 06:31:29
ROBOT PAYMENT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ROBOT PAYMENT gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 42,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,40 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,11 Prozent auf 904,4 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 813,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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