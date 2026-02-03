Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
03.02.2026 09:03:00
Robotaxis: Waymo sammelt 16 Milliarden ein und beschleunigt globale Expansion
Der Robotaxi-Marktführer Waymo sichert sich 16 Milliarden US-Dollar. Die Rekordsumme soll den Ausbau in den USA sowie den Eintritt in globale Märkte befeuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|287,65
|-1,62%
