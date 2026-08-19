Unitree Aktie

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WKN DE: UNITRE / ISIN: NET001UNI000

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19.08.2026 12:07:00

Roboterhersteller Unitree startet mit starkem Kursgewinn an der Börse

Der chinesische Roboterhersteller Unitree ist gut an der Börse in Shanghai gestartet. Der Kurs erreichte zeitweise mehr 600 Prozent des Ausgabepreises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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