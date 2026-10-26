CUBE Aktie
WKN DE: A3DU8L / ISIN: JP3244930008
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26.10.2026 08:44:00
Roboterhund ANYmal löst Rubik's Cube in maximal neun Minuten mit seinen Füßen
Roboterhund ANYmal löst einen Rubik's Cube mit seinen Vorderfüßen. Um das zu schaffen, kombinieren die Forscher der ETH Zürich verschiedene Techniken.
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