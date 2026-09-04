Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
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04.09.2026 05:15:21
Robotics startup Hivebotics raises US$6 million in Series A round led by Vertex Ventures
Its robot has an articulated arm, and can clean a restroom including toilets, urinals, sinks and floorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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