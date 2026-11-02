Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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02.11.2026 15:22:00
robots.txt auf Diät: Ein einziger Befehl soll alle KI-Trainer stoppen
Google will ab 2027 ein anbieterübergreifendes IETF-Token fürs KI-Training in der robots.txt auswerten. Google-Extended bleibt für Ausnahmen erhalten.
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