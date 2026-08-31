BYD Company Aktie
WKN DE: A0X9JE / ISIN: US05606L1008
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31.08.2026 02:25:30
Robust export growth: BYD shows why Chinese carmakers’ only way out of domestic lump is abroad
Prolonged industry downturn persists into July, the latest period for which sales data is available.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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