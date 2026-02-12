Robust Hotels Pvt: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Robust Hotels Pvt hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 387,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at