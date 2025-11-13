Robust Hotels Pvt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Robust Hotels Pvt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 3,38 INR. Im letzten Jahr hatte Robust Hotels Pvt einen Gewinn von 1,32 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 359,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 340,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at