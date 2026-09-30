Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
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30.09.2026 10:00:00
Robuste Mobiltechnik: Panasonic bringt zwei neue ToughBooks mit Core Ultra 300
Das 10,1-Zoll-Tablet ToughBook G3 und das 12,4-Zoll-Tablet ToughBook 34 funktionieren auch bei Staub und Nässe. Mit Tastaturdocks mutieren sie zu Notebooks.
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