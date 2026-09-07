HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
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07.09.2026 19:40:38
Robuste Nachfrage: Hornbach steigert Umsatz und operatives Ergebnis
BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding (HORNBACH) hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet. So stieg der Nettoumsatz vorläufigen Zahlen zufolge um rund sieben Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Positiv wirkte sich zudem ein Kalendereffekt mit 1,3 Verkaufstagen mehr aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will Hornbach am 29. September vorstellen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die im SDAX notierte Aktie vier Prozent zum Xetra-Schluss./nas/zb
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