ROCCA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ROCCA hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 PLN gegenüber -0,040 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 PLN je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at