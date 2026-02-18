|
18.02.2026 06:31:28
ROCCA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ROCCA hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 PLN gegenüber -0,040 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 PLN je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
