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09.11.2026 06:31:29
ROCCA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ROCCA hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
ROCCA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 PLN je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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