Petrelintide 06.03.2026 16:04:00

Roche-Aktie dennoch in Rot: Positiver Studienausgang für Adipositas-Wirkstoff

Roche-Aktie dennoch in Rot: Positiver Studienausgang für Adipositas-Wirkstoff

Pharmakonzern Roche meldet positive Studienergebnisse für den Prüfwirkstoff Petrelintide zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas.

Der In der Studie der Phase II mit dem Namen "Zupreme-1" erreichten Patienten nach 28 Wochen einen mittleren Gewichtsverlust von bis zu 10,7 Prozent. In der Placebogruppe waren es 1,7 Prozent, teilte Roche am Donnerstagabend mit.

Der Wirkstoff habe dabei ein günstiges Verträglichkeitsprofil gezeigt, hieß es weiter. Die Abbruchrate aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 4,8 Prozent im wirksamsten Behandlungsarm praktisch identisch mit jener der Placebogruppe gewesen. Die finalen Studiendaten würden auf einem medizinischen Kongress präsentiert. Dort werde Roche auch über das Design der geplanten Phase-III-Studien informieren.

Topline-Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie "Zupreme-2" - bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes - würden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Eine Phase-II-Studie zur Kombination von Petrelintide und CT-388 soll ebenfalls 2026 gestartet werden.

Im SIX-Handel sinkt die Roche-Aktie am Freitag zeitweise 2,9 Prozent auf 341,30 Franken.

/ra//AWP/jha

BASEL (dpa-AFX)

