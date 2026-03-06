Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Petrelintide
|
06.03.2026 16:04:00
Roche-Aktie dennoch in Rot: Positiver Studienausgang für Adipositas-Wirkstoff
Der Wirkstoff habe dabei ein günstiges Verträglichkeitsprofil gezeigt, hieß es weiter. Die Abbruchrate aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 4,8 Prozent im wirksamsten Behandlungsarm praktisch identisch mit jener der Placebogruppe gewesen. Die finalen Studiendaten würden auf einem medizinischen Kongress präsentiert. Dort werde Roche auch über das Design der geplanten Phase-III-Studien informieren.
Topline-Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie "Zupreme-2" - bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes - würden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Eine Phase-II-Studie zur Kombination von Petrelintide und CT-388 soll ebenfalls 2026 gestartet werden.
Im SIX-Handel sinkt die Roche-Aktie am Freitag zeitweise 2,9 Prozent auf 341,30 Franken.
/ra//AWP/jha
BASEL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)