Roche-Aktie dennoch leichter: FDA erteilt Roche-Arznei Notfallzulassung zur COVID-19-Behandlung

Behandelt werden dürfen an COVID-19 erkrankte Erwachsene und Kinder im Alter von mindestens zwei Jahren, die im Krankenhaus behandelt werden. Die FDA-Entscheidung basiert auf den Ergebnissen von vier Studien mit mehr als 5.500 Krankenhauspatienten.

"Die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass Actemra/RoActemra das Ergebnis bei Patienten verbessern kann, die Kortikoide erhalten und zusätzlich Sauerstoff oder Atemunterstützung benötigen", erklärte Roche. Die Zulassung sei zeitlich beschränkt und ersetze kein offizielles Prüfungs- und Zulassungsverfahren, so das Unternehmen.

An der Schweizer Börse SIX verliert der Roche-Genussschein am Freitag zeitweise 0,26 Prozent auf 342,15 Franken.

BARCELONA (Dow Jones)