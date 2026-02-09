Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MS-Kandidaten 09.02.2026 09:29:00

Roche-Aktie dennoch tiefer: Studienerfolg mit Fenebrutinib

Roche-Aktie dennoch tiefer: Studienerfolg mit Fenebrutinib

Roche hat neue Ergebnisse aus einer zulassungsrelevanten Studie zu dem experimentellen Medikament Fenebrutinib am Fachkongress Actrims in Kalifornien vorgelegt.

So verlangsamte der Wirkstoff bei Patienten mit primär progressiver Multipler Sklerose (PPMS) das Fortschreiten der Behinderung mindestens ebenso wirksam wie die bisher einzige zugelassene Roche-Therapie Ocrevus.

Fenebrutinib senkte das Risiko einer Verschlechterung der Behinderung um 12 Prozent gegenüber Ocrevus, wie Roche am Samstagabend mitteilte. Erste Unterschiede zeigten sich bereits nach 24 Wochen, wie aus den Daten der FENtrepid-Studie hervorgeht. Besonders deutlich war der Vorteil bei der Funktion der oberen Extremitäten, wo sich das Risiko einer Verschlechterung um 26 Prozent verringerte.

Die Nebenwirkungen waren den Angaben zufolge insgesamt vergleichbar mit der bestehenden Therapie. Erhöhte Leberwerte traten unter Fenebrutinib häufiger auf, waren jedoch vorübergehend und reversibel. Schwere Nebenwirkungen wurden in beiden Behandlungsgruppen ähnlich häufig beobachtet.

Die nun auf dem Kongress Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) vorgestellten Daten folgen auf die Ankündigung von Roche im November 2025, dass die FENtrepid-Studie und die erste von zwei Phase-III-Studien zur schubförmigen Multiplen Sklerose (RMS) (FENhance 2) ihre primären Endpunkte erreicht haben.

Sobald die Ergebnisse der zweiten RMS-Studie (FENhance 1) vorliegen, was für das erste Halbjahr 2026 erwartet wird, werden die Daten aus allen Phase-III-Studien mit Fenebrutinib den Zulassungsbehörden präsentiert, kündigte Roche an.

Fenebrutinib ist ein neuer, experimenteller Wirkstoff gegen Multiple Sklerose, der als Tablette eingenommen wird und direkt ins Gehirn gelangt. Er blockiert gezielt ein Enzym namens BTK, das eine wichtige Rolle bei Entzündungen spielt. Anders als viele andere Wirkstoffe dieser Klasse bindet Fenebrutinib vorübergehend an das Enzym, statt dauerhaft - das könnte Nebenwirkungen verringern.

Fenebrutinib wirkt laut Roche hochselektiv: Es trifft fast ausschliesslich sein Ziel, ohne andere Enzyme zu stören. Es beeinflusst B-Zellen im Blut, die für akute Entzündungen verantwortlich sind, und Mikroglia im Gehirn, die chronische Schäden verursachen, die langfristig zu Behinderungen führen.

Die Roche-Aktie verliert am Montag an der SIX zeitweise 0,73 Prozent auf 353,78 Franken.

/hr/cg/AWP/mis

BASEL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Roche-Aktie: Pharmakonzern erzielt mit CT-388 deutlichen Gewichtsverlust in Studie

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 354,20 -0,62% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,20 -0,81% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen