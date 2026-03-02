Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Primärziel erreicht
|
02.03.2026 11:16:00
Roche-Aktie fällt dennoch: Pharmariese sieht Durchbruch bei oraler MS-Therapie
Laut Roche stimmten die Ergebnisse der jüngsten Studie mit denen einer im November veröffentlichten Untersuchung überein. Diese hatte eine Reduktion der annualisierten Schubrate um 59 Prozent bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose gezeigt, der am weitesten verbreiteten Form der Erkrankung.
Die sekundären Ziele in beiden Studien zur schubförmigen Multiplen Sklerose zeigten statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verringerungen der Hirnläsionen, so Roche. Eine dritte Studie zur primär progredienten Multiplen Sklerose, einer selteneren Form der Erkrankung, erreichte ebenfalls ihr primäres Ziel.
"Diese wegweisenden Ergebnisse liefern zusammen mit den früheren Daten den überzeugenden Beweis, dass Fenebrutinib die erste hochwirksame orale Behandlung für schubförmige und primär progrediente Multiple Sklerose werden kann", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche.
Die Roche-Aktie zeigt sich im Schweizer Handel 2,18 Prozent schwächer und notiert zeitweise bei 358,90 CHF.
DOW JONES
