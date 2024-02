Roche-Aktie fällt dennoch: Roche konnte Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr steigern

Der Schweizer Pharmakonzern steigerte den Umsatz zu konstanten Wechselkursen laut Mitteilung leicht um 1 Prozent auf 58,72 Milliarden Schweizer Franken. Der Konzerngewinn kletterte um 7 Prozent auf 12,36 Milliarden Franken, je Aktie stieg der Gewinn um 7 Prozent.

In Schweizer Franken sank der Umsatz 2023 um 7 Prozent, der Konzerngewinn sackte um 9 Prozent ab.

"Wir haben ein gutes Verkaufswachstum erzielt, das den starken Rückgang bei den Covid-19-Verkäufen mehr als ausgeglichen hat", sagte CEO Thomas Schinecker laut Mitteilung. Das Basisgeschäft von Roche - ohne Covid-19 - habe den Wachstumstrend mit einem Plus von 8 Prozent zu konstanten Wechselkursen fortgesetzt. "Damit haben wir im Jahr 2023 unsere Guidance übertroffen", so der Manager.

Die Dividende will Roche nun auf 9,60 Franken von 9,50 Franken je Aktie erhöhen.

Für das neue Gesamtjahr erwartet Roche den weiteren Angaben zufolge eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (zu konstanten Wechselkursen). Der Kerngewinn je Titel soll in etwa dem Verkaufswachstum entsprechen. Effekte aus der Beilegung von Steuerstreitigkeiten seien darin nicht berücksichtigt. "Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen", heißt es weiter.

Roche-Zahlen enttäuschen - Aktie unter Druck

Roche haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Zuletzt verlor das Pharma-Schwergewicht 3,7 Prozent auf 237,95 Franken. Die Aktie knüpfte damit an ihre enttäuschende mittelfristige Entwicklung an. Mit den jüngsten Verlusten liegt sie fast wieder auf dem Niveau der Ende 2023 markierten Jahrestiefs im Bereich von 235 Franken.

Analysten betonten, dass die Pharma- und Diagnostikgruppe ein überraschend schwaches Schlussquartal hingelegt habe. Nicht zuletzt wegen des starken Franken verfehlte der Konzern die Erwartungen teilweise deutlich. Auch die Prognosen überzeugten nicht.

Vontobel-Analyst Stefan Schneider wies darauf hin, dass es Roche im letzten Jahr zwar geschafft habe, den Gruppenumsatz zu konstanten Wechselkursen leicht zu steigern. Positive Überraschungen seien jedoch ausgeblieben. Auch den Ausblick für das laufende Jahr hält er für "wenig inspirierend".

BASEL (Dow Jones) / ZÜRICH (dpa-AFX)