Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Projekt in Holly Springs
|
21.01.2026 09:24:00
Roche-Aktie fällt: Genentech verdoppelt Investition in Werk in North-Carolina
Das Projekt in Holly Springs werde erweitert, was die Produktionskapazität und den Ausstoß der Anlage erhöhe, teilte Genentech mit. Es sollen zudem weitere 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Anlage soll bis 2029 in Betrieb genommen werden und soll Medikamente zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, einschließlich Adipositas, herstellen. Die Erweiterung des Standorts Holly Springs ist Teil der Zusage von Roche, 50 Milliarden Dollar in die US-amerikanische Produktion sowie in Forschung und Entwicklung zu investieren. An der SIX gibt die Roche-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,72 Prozent auf 343,50 Franken ab.
DJG/DJN/cbr/sha
DOW JONES
Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com
