WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

Projekt in Holly Springs 21.01.2026 09:24:00

Roche-Aktie fällt: Genentech verdoppelt Investition in Werk in North-Carolina

Das Roche-Tochterunternehmen Genentech verdoppelt seine Investition in einem Werk im US-Bundesstaat North Carolina auf etwa 2 Milliarden US-Dollar.

Das Projekt in Holly Springs werde erweitert, was die Produktionskapazität und den Ausstoß der Anlage erhöhe, teilte Genentech mit. Es sollen zudem weitere 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Anlage soll bis 2029 in Betrieb genommen werden und soll Medikamente zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, einschließlich Adipositas, herstellen. Die Erweiterung des Standorts Holly Springs ist Teil der Zusage von Roche, 50 Milliarden Dollar in die US-amerikanische Produktion sowie in Forschung und Entwicklung zu investieren.

An der SIX gibt die Roche-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,72 Prozent auf 343,50 Franken ab.

DJG/DJN/cbr/sha

DOW JONES

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com

