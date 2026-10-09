Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Zulassung
|
09.10.2026 06:51:00
Roche-Aktie gefragt: Neue US-Zulassung für Blockbuster-Hoffnung Tecentriq
Die Roche-Immuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Dickdarmkrebs erhalten. Das Mittel darf nun in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Kolonkarzinomen im Stadium III mit sogenanntem Mismatch-Repair-Defekt angewandt werden, wie es in einer Mitteilung der US-Gesundheitsbehörde FDA vom Donnerstagabend hieß.
FDA stützt Zulassung auf Phase-III-Studie
Der Basler Pharmakonzern hatte im Juni den Priority-Review-Status durch die Behörde für diese Indikation erhalten. Grundlage war die Phase-III-Studie Atomic, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte. Die FDA hatte laut früheren Angaben von Roche bereits angekündigt, bis spätestens 9. Oktober 2026 über die Zulassung zu entscheiden.
Die Roche-Aktie legt an der SIX zeitweise 1,09 Prozent auf 356,55 Franken zu.
/ys/AWP/he
WASHINGTON (dpa-AFX)
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