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WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

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US-Zulassung für Roche 16.11.2026 14:04:00

Roche-Aktie gefragt: US-Behörde lässt Medikament für Patienten mit seltener Autoimmunerkrankung zu

Roche-Aktie gefragt: US-Behörde lässt Medikament für Patienten mit seltener Autoimmunerkrankung zu

Roche hat für sein Medikament Gazyva die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie erhalten.

Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.

Wie der Schweizer Pharmakonzern am Montag mitteilte, sei Gazyva damit das erste spezifisch für diese Erkrankung zugelassene Arzneimittel. Es handle sich zudem um die dritte FDA-Zulassung für das Präparat bei immunvermittelten Nierenerkrankungen nach früheren Genehmigungen bei idiopathischem nephrotischem Syndrom und Lupusnephritis.

Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen einer späten klinischen Studie. Diese habe gezeigt, dass 36 Prozent der Erwachsenen nach zwei Jahren eine vollständige Remission der Proteinurie - also erhöhter Eiweißwerte im Urin, einem zentralen Indikator für Nierenschäden - erreichten, teilte Roche mit.

Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,91 Prozent auf 408,40 Franken.

DJG/DJN/uxd/cbr

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Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

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