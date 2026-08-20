Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Investment
|
20.08.2026 20:37:43
Roche-Aktie: Genentech stärkt US-Produktion mit neuer Anlage in Oregon
Wie die Roche-Tochter mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.
Von Aimee Look
DOW JONES
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