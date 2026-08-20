Roche Aktie

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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Investment 20.08.2026 20:37:43

Roche-Aktie: Genentech stärkt US-Produktion mit neuer Anlage in Oregon

Roche-Aktie: Genentech stärkt US-Produktion mit neuer Anlage in Oregon

Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus.

Wie die Roche-Tochter mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.

Von Aimee Look

DOW JONES

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Roche Holding AG (Inhaberaktie) 396,40 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

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