Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Atezolizumab
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18.05.2026 11:22:00
Roche-Aktie gibt trotzdem ab: Tecentriq bekommt US-Zulassung bei Blasenkrebs
Tecentriq sei als ergänzende Therapie bei Patientinnen und Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) nach Entfernung der Harnblase zugelassen, bei denen Tests eine molekulare Resterkrankung feststellten, heißt es in den Mitteilungen von Genentech und der US-Medikamentenbehörde FDA vom Freitagabend.
Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests ließen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kämen, genauer identifizieren, heißt es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.
Tecentriq ist für eine Reihe von aggressiven und schwierig zu behandelnden Krebsarten zugelassen, unter anderem zur Behandlung von Lungenkrebs, bestimmten Arten von metastasierendem Urothelkarzinom und Brustkrebs. 2025 hatte der schweizerische Pharmakonzern mit Tecentriq einen Umsatz von 3,6 Milliarden Schweizer Franken verzeichnet.
Die Roche-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,13 Prozent auf 322,38 Franken nach.
/tp/AWP/he
WASHINGTON (dpa-AFX)
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