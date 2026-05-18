Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Atezolizumab 18.05.2026 11:22:00

Roche-Aktie gibt trotzdem ab: Tecentriq bekommt US-Zulassung bei Blasenkrebs

Roche-Aktie gibt trotzdem ab: Tecentriq bekommt US-Zulassung bei Blasenkrebs

Die Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten.

Es handelt sich um die elfte Indikation für Tecentriq in den USA, wie die Roche-Tochter Genentech am Freitag mitteilte.

Tecentriq sei als ergänzende Therapie bei Patientinnen und Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) nach Entfernung der Harnblase zugelassen, bei denen Tests eine molekulare Resterkrankung feststellten, heißt es in den Mitteilungen von Genentech und der US-Medikamentenbehörde FDA vom Freitagabend.

Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests ließen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kämen, genauer identifizieren, heißt es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.

Tecentriq ist für eine Reihe von aggressiven und schwierig zu behandelnden Krebsarten zugelassen, unter anderem zur Behandlung von Lungenkrebs, bestimmten Arten von metastasierendem Urothelkarzinom und Brustkrebs. 2025 hatte der schweizerische Pharmakonzern mit Tecentriq einen Umsatz von 3,6 Milliarden Schweizer Franken verzeichnet.

Die Roche-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,13 Prozent auf 322,38 Franken nach.

/tp/AWP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Roche-Aktie reagiert positiv auf Stopp der SMA- und FSHD-Studien

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.04.26 Roche Outperform Bernstein Research
24.04.26 Roche Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,20 -1,05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen