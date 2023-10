Roche-Aktie höher: DZ Bank verpasst Roche "Buy"-Rating

Er halte die negative Kursreaktion auf die Neunmonatszahlen des Pharmakonzerns Roche , die man letztlich doch so habe erwarten können, für übertrieben, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Roche-Genussscheine gewinnen an der SIX zeitweise 0,59 Prozent auf 239,85 Franken.

