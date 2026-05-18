Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Versorgung verbessern
|
18.05.2026 20:44:39
Roche-Aktie im Fokus: Vereinbarung mit MPP für Grippemittel Xofluza
Ziel der Vereinbarung sei es, die Versorgung während saisonaler Ausbrüche und potenzieller Pandemien zu verbessern. Dazu könnten Generikahersteller das antivirale Medikament in 129 Ländern entwickeln, herstellen und vertreiben.
Um die Entwicklung zu beschleunigen, werde Roche den Unterlizenznehmern Zugang zu einem grundlegenden Datenpaket, Referenzprodukten für Bioäquivalenzstudien sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen gewähren. Die Generikahersteller müssten jedoch ihre Zulassungsverfahren eigenständig abwickeln.
Xofluza wird oral eingenommen und kann die Vermehrung von Influenzaviren bereits in einem frühen Stadium der Infektion stoppen und damit die Krankheitsdauer verkürzen, heißt es weiter. Es sei insbesondere gegen Grippestämme wirksam, die gegen andere Klassen von antiviralen Medikamenten resistent sind.
/cg/AWP/he
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
17:59
|SPI aktuell: SPI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|SIX-Handel SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
15.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|360,80
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen uneinheitlich -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.