Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Partnerschaft
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08.06.2026 10:37:00
Roche-Aktie im Minus: Konzern schließt milliardenschweres Blutkrebsbündnis - Nurix mit heftigem Kurssprung
Roche wird Nurix eine Vorauszahlung in Höhe von 700 Millionen Dollar leisten. Die weiteren Entwicklungskosten werden zu 40 Prozent von Nurix und zu 60 Prozent von Roche getragen.
Gewinne und Verluste aus der Vermarktung in den USA werden laut Unternehmen zu gleichen Teilen aufgeteilt.
Das Medikament, das zur Behandlung verschiedener Blutkrebserkrankungen, wie der chronischen lymphatischen Leukämie eingesetzt werden soll, ist ein von Nurix entwickelter, experimenteller Tyrosinkinase-Degrader, der krankheitsverursachende Proteine eliminiert.
Die zugehörigen Phase-3-Studien sollen laut dem Pharmakonzern im Sommer beginnen.
Im SIX-Handel am Montag verliert die Roche-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 325,60 CHF. Nurix-Aktien hingegen legen im vorbörslichen NASDAQ-Handel stellenweise um satte 52,22 Prozent auf 22,20 US-Dollar zu.
DJG/DJN/rio/kla
Von Nina Kienle
DOW JONES
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